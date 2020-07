Agerola in festa per nonna Virginia, classe 1915 e 105 candeline sulla torta

Agerola in festa per Virginia Russo che oggi compie 105 anni. Un'età di tutto rispetto per una donna che ha vissuto a cavallo di due guerre, lavorando nei campi e occupandosi della sua famiglia insieme al marito Carlo, morto qualche anno fa. A spegnere le candeline insieme all'ultracentenaria i due figli, i sette nipoti e tredici pronipoti e il sindaco della cittadina dei monti Lattari, Luca Mascolo che ha voluto omaggiarla di una targa celebrativa. Il segreto della sua longevità? La passione per la vita semplice e la buona cucina mediterranea. Ancor oggi un bicchiere di vino non manca a tavola.







