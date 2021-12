Aida Yespica e il Natale senza il figlio Aron: «Colpa di una truffa»

Per Aida Yespica un Natale un po’ triste. Aida Yespica ha confessato che non potrà trascorrere le imminenti feste assieme al figlio Aron, che vive ormai da tempo a Miami assieme al papà ed ex compagno della showgirl, Matteo Ferrari.

Aida Yespica (Instagram)

Aida Yespica , Natale senza il figlio Aron

Aida Yespica dovrà trascorre di nuovo il Natale senza il figlio, che non vede ormai da due anni. Aron, nato dalla relazione della showgirl con Matteo Ferrari, vive con il papà in America, a Miami e Aida è rimasta per tutto questo tempo in contatto con lui attraverso delle videochiamate. A bloccarla, oltre alle diverse limitazioni dettate dalla pandemia da coronavirus, alcune problematiche legate al suo visto che la bloccheranno fino ad aprile: «Sono venezuelana – ha confessato in un’intervista a “Nuovo” - per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno».

Aida Yespica (Instagram)

Aida e Matteo Ferrari hanno deciso insieme di far vivere il figlio Aron, che vorrebbe intraprendere in futuro una carriera da calciatore, negli Stati Uniti: «Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio farlo vivere a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro».