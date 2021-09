Aida Yespica e la sofferenza per il figlio Aron: «Non lo vedo da due anni»

Aida Yespica non vede il figlio Aron da due anni. Aida Yespica, showgirl, ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi, ha avuto un figlio con il calciatore Matteo Ferrari ma per problematiche legate al Covid non riesce a incontrarlo da molto tempo.

Aida Yespica: «Non vedo mio figlio Aron da due anni»

APPROFONDIMENTI GRANDI PROGETTI Aida Yespica ritrova l’amore dopo Geppy Lama e va a convivere... LA SHOWGIRL Aida Yespica furiosa dopo gli audio hot: «Su di me notizie... RIVELAZIONI Aida Yespica si fidanzò in segreto con una donna: «Lei...

Aida Yespica non vede il figlio Aron, nata dalla sua passata relazione con il calciatore Matteo Ferrari, da oltre due anni. Le complicazioni sono dovuti alla pandemia di Covid: «In questo momento – ha svelato in un’intervista a “Libero” - ciò che mi sta mancando di più è mio figlio Aron, a causa del Covid sono due anni che non riesco a vederlo (…) E’ a Miami con suo padre, ma sia per problemi con il passaporto che per la pandemia ormai è tanto tempo che non lo abbraccio, anche se ci sentiamo spessissimo».

Con la nascita del figlio Aron Aida Yespica ha passato un momento non facile: «Ho sofferto di depressione post-partum ed è stato un periodo faticosissimo. In più c'è stata la separazione con Matteo, che ha provocato ancora di più dei dolori e delle grandi delusioni. Siamo dovuti andare in tribunale, perché inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aron. E’ stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c'è un rapporto civile».

Per fortuna c'è comunque l'amore. Aida Yespica infatti ha confermato le voci di gossip che la volevano di nuovo fidanzata: «Sono molto serena e da poco sto vivendo una bella relazione con Mirco Maschio, un imprenditore di Padova. E’ avvenuto tutto molto velocemente, ma ho deciso di venire a vivere subito nella sua città».