Airbnb affitta la casa di Bella Swan: ecco quanto costa rivivere il sogno di Twilight

Martedì 30 Luglio 2019, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trascorrere le vacanze nella casa dei propri idoli? Niente è impossibile per Airbnb, che ha reso disponibile a chiunque voglia affittarlo il set di Twilight, la fortunata saga cinematografica tratta dai romanzi di Stephenie Meyer. Si potrà dormire nel letto di Bella Swan, la protagonista femminile che sul grande schermo era interpretata da Kristen Stewart e soggiornare in tutte le stanze dove è stato ambientato il primo film.Proprio in questa camera da letto Bella ha compreso che il suo affascinante e misterioso compagno di scuola, Edward Cullen (Robert Pattinson), era immortale. Per gli appassionati di vampiri è il posto giusto, ma niente paura queste creature possono entrare in casa solo se invitate. La casa si trova nell'Oregon, a Saint Helens, e non a Forks, nel buio Stato di Washington dove vuole la serie. Si può affittare per una cifra che si aggira intorno a 330 dollari a notte (circa 300€), con un minimo di due notti; cento dollari in più nel weekend.L'idea di ridare nuova vita alle pareti appartiene ai proprietari dell'immobile che avevano prestato gli spazi alla produzione. Hanno sistemato tutto come nel film e hanno aggiunto anche foto e ritagli dei personaggi principali della saga. Attualmente si accettano prenotazioni con 8 mesi di anticipo.