Affitta una stanza su AirBnb, si ritrova nel sottoscala di Harry Potter: il video incredibile

Look at my Airbnb room in Brooklyn looooool pic.twitter.com/LqzP1NKxrq — Zoe (@_zoe93) 29 agosto 2019

Martedì 3 Settembre 2019, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una stanza di Airbnb in affitto a Brooklyn, New York, è diventata virale dopo che una turista sorpresa ha condiviso un video del piccolissimo spazio. Si trattava infatti incredibilmente di... un armadio sotto le scale!Airbnb è un portale online che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati.Zoe, travelblogger di 26 anni, stavolta è stata però abbastanza sfortunata nella sua scelta e ha deciso di pubblicare il filmato della stanza su Twitter. Il breve video condiviso mostra il piccolo spazio, sufficiente appena per un materasso da campeggio gonfiabile, un piumone e un cuscino.La stanza, aggiunge inoltre Zoe, costa $ 30 a notte e sul sito, le immagini della struttura mostrano chiaramente che si tratta di uno spazio bijou. Le centinaia di recensioni sono inoltre in gran parte positive, con la proprietà che riceve una valutazione media di 4,29 su cinque.I commenti divertiti degli utenti non si sono ovviamente fatti attendere e sono molti quelli che hanno paragonato il "buco" affittato da Zoe alla mitica stanza di Harry Potter.Zoe però, oltre che per la mancanza di spazio, si è poi lamentata per la scarsa pulizia della stanza e successivamente, dopo aver avuto una conversazione adeguata con l'host, ha scoperto che normalmente le pulizie vengono fatte, ma in quei giorni era fuori città e il ragazzo a cui era stato chiesto di farle non le ha fatte.La disavventura si è però conclusa con un divertente “lieto fine”: Zoe infatti ha incontrato, grazie a Instagram, un conoscente che le ha detto che poteva dormire sul loro divano.