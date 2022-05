Al Bano compie 79 anni: gli auguri social sia da Loredana che da Romina. Passato e presente insieme

Pioggia di auguri per Al Bano Carrisi, che compie 79 anni. Oltre ai fan, ad augurare il meglio al cantante ci sono state anche l'ex moglie Romina Power e l'attuale compagna Loredana Lecciso. Su Instagram, la cantante statunitense, di buon mattino, ha pubblicato un post pieno di nostalgia: cinque fotografie (tre in bianco e nero e due a colori) dei bei tempi passati insieme ad Al Bano. «Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!». A poche ore di distanza dal messaggio dell’americana, è stato il turno di Loredana Lecciso: «Auguri Al», si è limitata a scrivere la showgirl su Instagram, aggiungendo un cuore rosso sotto lo scatto che la ritrae col comagno. Un intreccio tra passato e presente: l'amore finito e quello in corso.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Ciro Immobile e Jessica Malena genitori per la quarta volta: il...

Da anni si vocifera di un possibile matrimonio tra Carrisi e la Lecciso. Ma, di recente, sia Albano sia Loredana hanno allontanato tale ipotesi, spiegando che il loro legame non ha bisogno di alcun vincolo.

Albano ha avuto sei figli. Quattro nati dalla relazione con Romina (Ylenia nata nel 1970, Yari Marco nel 1973, Cristèl nel 1985 e Romina Jr. Jolanda nel 1987) e due dalla love story con Loredana Lecciso (Jasmine venuta alla luce nel 2001 e Albano Jr., detto Bido nel 2002).