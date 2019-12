Al Bano, i funerali di mamma Jolanda. Loredana Lecciso non si presenta in chiesa, ecco perché. Si sono appena svolti a Cellino San Marco i funerali della mamma del cantante salentino, scomparsa ieri all'età di 96 anni. Al Bano, il fratello Franco e tutti i suoi nipoti sono presenti per l'ultimo saluto.

A Pomeriggio 5, l'inviata racconta di una cerimonia toccante con oltre 3mila persone presenti e di un'assente, Loredana Lecciso. Barbara D'Urso rivela di aver parlato con Loredana che avrebbe scelto di non intervenire in chiesa per non attirare i fotografi.

«Oggi - spiega Barbara D'Urso - è il giorno dedicato al saluto a mamma Jolanda e Loredana non ha voluto attirare l'attenzione di fotografi e giornalisti. Ha salutato la suocera nella cappella di famiglia, dove i parenti hanno pregato per tutto il giorno».

