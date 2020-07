Al Tennis Club Capri scende in campo l'ex attaccante del Napoli Nicola Amoruso

Dagli scarpini per il calcio alla racchetta: sui campi del Tennis Club Capri è arrivato Nicola Amoruso, ex attaccante del Napoli e della Juventus e campione europeo in Spagna nel 1996 con l’Under 21 italiana fra le cui fila giocava anche Paolo Cannavaro, amico anche fuori dal campo, con il quale raggiungeva Capri per giocare a tennis quando i due atleti facevano parte della nazionale militare. L’ex calciatore detiene il record di aver militato in 13 squadre di serie A ed anche quello di aver fatto gol in 12 delle stesse squadre. Sui campi di Capri ha giocato e si è divertito prima di posare per le immancabili foto di rito insieme all’ex arbitro internazionale di tennis Peppino Di Stefano ed allo staff del TC Capri. © RIPRODUZIONE RISERVATA