Albertina soffia 105 candeline a Marano: via tablet gli auguri dei familiari

Non solo il racconto di contagi, ricoveri, dolore. A Marano, ieri, ha spento 105 candeline una delle ospiti dell'albergo per anziani Salus di via Soffritto., nata a Catanzaro l'11 aprile del 1915, ha soffiato le candeline con piglio sicuro. Albertina ha quattro figli, due uomini e due donne, ed è ospite della struttura dal novembre del 2005. L'arzilla pensionata, il cui papà è morto all'età di 102 anni, gode di ottima salute e ha rinnovato la propria carta d'identità nel gennaio scorso, a 104 anni e 9 mesi suonati. «Il segreto della mia longevità? Non ho mai festeggiato un compleanno», dice ridendo. Quest'anno, però, ha voluto fare uno strappo alla regola: il compleanno è stato festeggiato nella struttura, insieme con gli altri ospiti e il personale dipendente, ma in assenza dei familiari, chiamati a rispettare le ordinanza e le restrizioni dovute al Covid-19. I figli hanno potuto però salutare Albertina con una videochiamata e grazie a un tablet fornito da una società napoletana, la Five Italia, che ha donato cinquecento strumenti tecnologici a numerose strutture per anziani e alle famiglie meno abbienti.«Il nostro albergo per anziani - spiega Riccardo Orizzonte, titolare della Salus - è chiuso all'esterno da prima che andassero in vigore le ordinanze regionali. Lo abbiamo fatto per salvaguardare la salute degli ospiti e dei nostri dipendenti. La signora Albertina è una delle nostre ospiti di lungo corso. È una donna tenace, allegra, nonostante abbia sofferto molto nel corso della sua vita, ed è ancora estremamente lucida. Le vogliamo bene e le auguriamo, naturalmente, di festeggiare tanti altri compleanni». Una vita semplice, quella di Albertina, raccontata con grande lucidità e scavando tra mille ricordi. Gli aneddoti e le storie relative alla seconda guerra mondiale, il matrimonio con Giovanni, il marito morto molti anni fa, l'amore per i quattro figli e i tanti nipoti e pronipoti, di cui però ha perso il conto. Albertina ha descritto tanti momenti: il suo essere stata figlia, moglie, casalinga, nonna e bisnonna, ma anche il suo rapporto con il personale della casa di riposo di via Soffritto, ai Camaldoli, di cui ospite da ben quindici anni. «Era di buon umore anche ieri - racconta un dipendente della Salus - Albertina non ricordava del suo compleanno, ma ha gioito e tanto per i festeggiamenti organizzati nell'albergo. Ha parlato a lungo, ha spento le candeline e mangiato un pezzo di torta. Ci ha ringraziato e sussurrato che la cervicale le stava dando un po' di fastidio».