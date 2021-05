Domenica Live, Marisa rivela: «Il padre di mia figlia è Alberto di Monaco. Faccia il test del Dna»

A Domenica Live, parla Marisa (il nome è d’invenzione): «Il padre di mia figlia è Alberto di Monaco».

La trentaseienne brasiliana, affiancata in studio dall'avvocato, racconta a Barbara D’Urso la sua storia d'amore con il principe: «Ci siamo conosciuti in Brasile. Io lavoravo in un locale a Copacabana. Siamo usciti una volta, poi lui doveva andare a New York, dopo è tornato, abbiamo fatto un viaggio, che è durato più di due settimane».

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati