Alberto Fernández riceve Maradona nella Casa Rosada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Fernández ha ricevutonellasede del governo argentino. L'incontro è iniziato alle 12:30 e è durato un'ora. Secondo il, l'ex calciatore è arrivato accompagnato dai suoi avvocati, Matías Morla e Víctor Stinfale. Durante l'incontro il fuoriclasse ha presentato un progetto che mira a recuperare i potreros, quegli spazi improvvisati trasformati in campi da gioco dai quali sono emersi tanti giocatori diventati poi dei grandi professionisti.Dopo l'incontro, l'allenatore si è affacciato sul balcone dellacon una replica della Coppa del Mondo e ha baciato il trofeo come aveva fatto nel 1986 con Raul Alfonsin, dopo aver vinto la Coppa del Mondo in Messico.Le immagini faranno parte di un documentario prodotto da Victor Bugge, il fotografo presidenziale.Inoltre, nella stessa occasione Maradona ha detto «Non tornano più», alludendo all'ex presidente liberale Mauricio Macri.