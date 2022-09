Alberto Matano ha compiuto gli anni lo scorso 9 settembre. Il conduttore de La Vita in Diretta ha raggiunto la soglia dei 50 e ha voluto condividere su Instagram un post in cui prende in giro se stesso: ha riferito ai follower di aver raggiunto la maggiore età.. per quale motivo?

Il giornalista, tanto amato dal pubblico, ha ricevuto gli auguri in diretta da parte dello studio durante il programma. Durante il collegamento col Festival di Venezia, Rocio Muñoz Morales, madrina della Mostra Internazionale dell'arte cinematografica, ha voluto prendersi un momento per fare gli auguri a Matano. È stata una sorpresa che il festeggiato non si aspettava e che ha colto con molto entusiasmo e commozione.

Gli auguri da parte del pubblico

La modella spagnola in diretta dal Lido di Venezia insieme all'inviata di Rai 1 ha detto: «È stata una esperienza bellissima al Festival di Venezia, mi sono inebriata di cinema. Adesso, però, torno per festeggiarti e per abbracciarti, dato che oggi è il tuo compleanno».

Alberto Matano è stato travolto dall'affetto del pubblico e della redazione della trasmissione, e in studio hanno risuonato le note di “Tanti auguri” di Raffaella Carrà. Il conduttore, commosso, ha detto in diretta: «Grazie mille, sono molto emozionato».

Matano, però, non ha voluto rivelare l'età. Ma che il traguardo raggiunto fosse importante si è capito dalla commozione del conduttore che non è riuscito a trattenere davanti alle telecamere. Infatti ha cominciato a scherzare con i presenti alludendo al raggiungimento della maggiore età: «Compio 18 anni, finalmente posso prendere la patente e votare».

Poi il presentatore di Rai 1, molto attivo sui social, ha pubblicato una foto su Instagram e come didascalia ha scritto: «Ma che figata diventare maggiorenni! Grazie a tutti per gli auguri».

Il messaggio del marito

Sulle stories Alberto Matano ha invece ricondiviso tutti gli auguri da parte dei colleghi, amici e del marito Riccardo Mannino. La foto pubblicata ritrae Matano sorridente e felice davanti alla torta di compleanno. Il marito ha poi aggiunto: «Buon compleanno amore mio».