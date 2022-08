Alberto Matano e il marito Riccardo, vacanze in Spagna con Raoul Bova e Rocio

Vacanze spagnole per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, in compagnia delle figlie Luna, 6 anni e Alma, 3. Ma non erano da soli, questa volta con loro dei compagni di viaggio speciali: il conduttore Rai Alberto Matano e il marito Riccardo Mannino.

La vacanza di Bova con Matano e famiglia

«Sarà un viaggio indimenticabile per tanti motivi. Per la pace di ognuno di noi, e per la pace di questo gruppo, per l’amore infinito fra tutti noi, perché abbiamo riso fino alle lacrime, perché abbiamo ballato senza essere osservati, per le onde che abbiamo saltato come ragazzi di dieci anni, per la scoperta continua di una terra magica e per la scoperta continua di essere umani e amici meravigliosi…», queste le parole sotto il post di Instagram dell'attrice spagnola, 34enne, per descrivere i giorni bellissimi trascorsi in Andalucia.

Alberto Matano condivide una serie di scatti di loro quattro, mentre ridono e scherzano tutti insieme tra cene, tramonti e passeggiate, e scrive: «Risate, spensieratezza e una bella paella de mariscos...Buon Ferragosto. Grazie Raoul e Rocio per questi giorni felici». Una vacanza tra coppie all'insegna del mare, cultura, buon cibo e tanti sorrisi.

Raoul Bova compie 51 anni

Ieri, il compleanno di Raoul Bova, che ha compiuto 51 anni e ha festeggiato insieme alla famiglia e ai suoi amici di viaggio. Rocio gli ha dedicato sui social le dolci parole: «Auguri a te, compagno meraviglioso di vita!». Raoul Bova e la Munoz fanno coppia dal 2013, mentre Matano e Mannino si sono sposati l'11 giugno scorso con un rito civile a Roma.