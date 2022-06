Aldo Montano, lo zio Tommaso sferra un pugno in faccia al ladro per fermarlo

Un pugno per scansare un furto. «Ho avuto la riprova che anche a quest’età mi è rimasto il grande scatto dello schermidore» confessa al Tirreno Tommaso Montano, l' ex campione olimpico medaglia d’argento nella sciabola a squadre alle Olimpiadi di Montréal 1976. Lo zio del più noto schermidore e vip Aldo Montano, è al centro delle cronache per aver tirato un pugno a un ladro che tentava di entrare dalla finestra del suo appartamento a Livorno.

Il 69enne ha raccontato tutta la vicenda, avvenuta la sera di venerdì. Rientrando a casa insieme alla moglie, ha sentito un vicino che diceva di essere riuscito a fermare un ladro che stava provando a entrare da una finestra. Dopo pochi minuti, lo stesso Tommaso ha visto un giovane che si arrampicava su un’altra finestra: «Non ci potevo credere, fino a un secondo prima stava passeggiando sotto casa mia come se niente fosse – ha raccontato – quindi sono andato immediatamente nel salotto, dove appunto stava provando a entrare e avevo lasciato la persiana aperta, e senza nemmeno dargli il tempo di rendersi conto della situazione gli ho sferrato un pugno in faccia. Poi è scivolato giù ed è andato via, camminando a passo normale. Non mi è neanche venuto in mente di gridare ‘Al ladro, al ladro’».

L’ex campione olimpico precisa di aver agito di istinto e che,riflettendoci su, avrebbe dovuto trattenerlo e chiamare le forze dell’ordine. Soltanto dopo, i poliziotti sono intervenuti sul posto, cercando di rintracciare il malvivente, ma era ormai già sparito.