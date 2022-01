Alessandro Matri resta ferito in un incidente domestico con le bambine

Non si può dire che ad Alessandro Matri manchi il fisico, eppure il suo passato da calciatore non gli ha risparmiato il brutto incidente domestico di questo pomeriggio. Ma andiamo con ordine. Come documentato da alcune storie su Instagram, la futura moglie dell'ex attaccante Federica Nargi stava intrattenendo la figlia Beatrice di quasi tre anni davanti a un video musicale dei Black Eyed Peas, apprezzandone il precoce talento musicale.

APPROFONDIMENTI RUMORS Matri e Nargi, nozze in vista: il matrimonio a Formentera dopo 12... APPELLO SOCIAL Alessandro Matri, ladri in casa dei genitori rubano il suo oggetto... MESSAGGIO D'AMORE Federica Nargi, dedica social ad Alessandro Matri per l'addio al...

Tutto sembrava procedere per il meglio quando a un certo punto Alessandro Matri rimane coinvolto in un piccolo incidente domestico: colpa di una sonora «microfonata in testa». «Bea ha dato il microfono in fronte ad Ale» spiega Federica Nargi, cercando di trattenere le risate. L'episodio in effetti è abbastanza esilarante e lo stesso ex calciatore non può fare a meno di ridere con la compagna.

Mentre la piccola Beatrice resta accanto al papà, visibilmente preoccupa, la sorella maggiore Sofia di cinque anni corre a prendere un po' di cotone per medicare la ferita. Per fortuna nella storia successiva Alessandro Matri è di nuovo in piedi, sorridente e con due piccoli cerotti sulla fronte. Niente che un buon bicchiere di Hierbas Ibencas non possa guarire: «antidolorifico naturale».