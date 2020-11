Alessandro Del Piero, compleanno con il numero 10. Il messaggio della Juventus: «Tanti auguri Leggenda»

Alessandro Del Piero, chiamato affettuosamente Alex, compie gli anni e sono in molti a fargli gli auguri, tifosi juventini e non solo. I messaggi e gli attestati di stima sono scattati subito dopo la mezzanotte, ora italiana, ma l'ex campione bianconero ha dovuto aspettato per festeggiare perché si trova a Los Angeles. Su Instagram ha condiviso uno scatto della festa di compleanno; sulla torta c'è la riproduzione del suo mezzo busto di spalle, con la maglia numero dieci ben visibile.

Alex è nato a Conegliano il 9 novembre 1974 e ha compiuto 46 anni. Quasi la metà li ha dedicati alla Juventus. Ben 19 complessivi, con 705 partite e 289 reti realizzate. La sua carriera sportiva è costellata da numerosi successi a livello nazionale e internazionale: sette scudetti conquistati sul campo (1 revocato), una Champions League, una Coppa intercontinentale, una Supercoppa europea, 4 Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Nel 2006 ha coronato anche il sogno di stringere tra le mani la Coppa del Mondo. Il suo volto è familiare anche per chi non segue il calcio. Famoso è lo spot per l'acqua Uliveto in compagnia dell'indimenticabile passerotto.

Ieri è intervenuto in diretta da Los Angeles nella trasmissione 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio per commentare la situazione attuale sui campi da gioco e la scelta di nominare l'amico Pirlo allenatore juventino. «Se me lo aspettavo sulla panchina della Juve? No, almeno non così presto: che lui avesse qualità era risaputo, infatti era stato assunto dall'Under 23». E sul Covid ha commentato: «Andremo incontro ad un periodo difficile, non lo dico io, ma gli esperti. Io mi auguro che il calcio e lo sport possano andare avanti, dando la priorità alla salute degli atleti e degli addetti ai lavori. Il calcio per me è vita e lo difenderò sempre in qualsiasi momento e mi auguro possa sempre regalare il sorriso alla gente, pur dando le dovute priorità alla salute. Chi vince il campionato? Da sportivo dico, più è combattuto, meglio è». «È il compleanno di Ale Del Piero. Tanti auguri Leggenda», è il tweet della Juventus.



Ultimo aggiornamento: 14:58

