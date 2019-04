Questa ragazzina con un'acconciatura anni Ottanta è oggi una famosa conduttrice della tv: la riconoscete?

Lunedì 15 Aprile 2019, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovane e bellissima allora, famosa e bellissima (sempre) conduttrice della televisione italiana oggi.mostra sui social una foto di quando aveva appena. La presentatrice televisiva non è cambiata di molto: Alessia ha sempre i suoi occhi grandi, le sue labbra carnose, i capelli raccolti in un'acconciatura anni '80 che ne esalta la bionda vaporosità.Non si può certo non notare la somiglianza con suo figlio maggiore, Tommaso Inzaghi, e anche con la piccola Mia, la figlia vuta con Francesco Facchinetti. «Oggi a casa di mamma e papà ho trovato questa foto...avevo 14 anni», scrive sulla sua pagina Instagram, confessando di aver fatto un tuffo nel passato con quello scatto. Tra i commenti i fan si scatenano tra persone che ne elogiano la bellezza e che fanno riferimeno alla pettinatura tipica di quegli anni.Tra loro spunta anche il commento del padre della Marcuzzi: cuore di babbo non può che apprezzare lo scatto della figlia di quando era ancora la "sua bambina" e risponde con una serie di cuori. A onor del vero va anche detto che l'aspetto di Alessia è ovviamente cambiato da quando era solo una ragazzina, ma non molto: la conduttrice si mantiene sempre giovane e in forma.