Alex Zanardi oggi compie 54 anni. La festa diventa social: «Buon compleanno guerriero»

Oggi è il compleanno di Alex Zanardi, che compie 54 anni. Un compleanno “diverso” per il campione bolognese, ricoverato al San Raffaele, ma è in terapia semi-intensiva, dove il grave incidente di Siena con la sua handbike. Però, piovono gli auguri sui social, tanti pensieri dolci per un atleta, un uomo, amato e stimato da tutta Italia. E non solo. «Siamo con te», «Un giorno speciale per un uomo speciale», «buon compleanno guerriero», sono alcuni dei messaggi dedicati all'ex pilota di F1.

Alex è assistito dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò che, saltuariamente, ha manifestato il proprio stato e le speranze legate alla salute del padre sui social, dopo quel drammatico incidente in Toscana, tra Pienza e San Quirico d’Orcia.

Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex 💪💪#Zanardi pic.twitter.com/FmF56lssYl — F.C.I. (@Federciclismo) October 23, 2020

“Credo che la curiosità sia l'unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita”. Impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida, compie gli anni Alex #Zanardi!, si legge nel tweet del Coni.

Impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida, compie gli anni Alex #Zanardi! pic.twitter.com/bn3xLJgoWI — CONI (@Coninews) October 23, 2020

