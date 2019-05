Alexandra Ocasio-Cortez diventa un fumetto: da politica a super eroina

Domenica 19 Maggio 2019, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 16:55

La Devil's Due Comics ha trasformato Alexandria Ocasio-Cortez in una supereroina. La ragazza che piace alla politica americana diventa una wonder woman... su carta. Uno dei racconti è stato scritto da Nick Accardi e disegnato da Travis Hymel. Si chiama "New Party Who Dis?" come scritto nella cover di "Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force". Il fumetto è disponibile su internet, si può pre-ordinarlo al prezzo di 5,99 dollari.La Devil’s Due Comics ha già proposto iniziative del genere. Come nel 2009 quando pubblicò "Barack the Barbarian". Parte del ricavato delle vendite sarà destinato a RaicesTexas.org, associazione che aiuta rifugiati e immigrati nelle spese legali.