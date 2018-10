Le ali di pollo fritte più ricche del mondo? Pastella con oro 24 carati e champagne

Sabato 6 Ottobre 2018, 15:29 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2018 15:41

Lepiù preziose del mondo: sono intinte nello champagne e hanno una pastella con polvere d'oro a 24 carati. Questa è l’idea venuta a una catena di fast food statunitense (la) per festeggiare il suo tremillesimo locale ad Elisabeth, nel New Jersey.Le ali di pollo Champagne 24-carati - parodia involontaria del celeberrimo risotto oro e zafferano del compianto- fanno parte di un menu che comprende oltre a sei ali, anche contorni e un biscotto per 5 dollari. "Volevamo condividere questa festa con i nostri fan, così i nostri chef hanno cucinato qualcosa di speciale per loro", ha detto il presidente di Popeyes,Il prodotto è in edizione limitata e si può assaggiare solo in alcuni ristoranti. La Popeyes Louisiana Kitchen ha oggi circa 2.700 locali negli Usa e nel resto del mondo.