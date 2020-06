La vita nuova di Alì che arrivò solo dal mare: «Oggi sono uno chef»

È giunto in Italia quando aveva 14 anni, dopo aver viaggiato per giorni clandestinamente su un barcone nel Mediterraneo. Oggi Alì Ibrahim, ventenne originario di Beheira in Egitto, è un giovane e promettente chef. La sua è una storia reale di un ragazzo che ha vissuto periodi molto bui e crudi. «Sono momenti che ti segnano, partii il 29 agosto del 2014, il viaggio durò dodici giorni - spiega Alì con la voce tremolante nel rivivere quel film - sono stati dodici giorni d'inferno perché eravamo in 400 sulla barca, non c'era spazio per dormire, per andare in bagno, non c'era cibo e acqua per tutti, c'erano olezzi insopportabili e avevo mal di mare, era la prima volta che andavo su una barca e per i primi 4 giorni vomitai in una busta. Stavo male perché non ero convinto di aver fatto la scelta giusta».

Quel viaggio della speranza Alì lo fece con Haitham, il cugino di un anno più piccolo di lui che oggi fa il pizzaiolo. Sognava di continuare gli studi, perché in Egitto non c'era riuscito. Ma soprattutto di trovare un lavoro e delle persone che si prendessero cura di lui. «La mia famiglia pagò 25mila sterline egiziane, circa duemila euro per farmi arrivare qui in Italia», dice il giovane che lasciato nel suo paese un fratello e una sorella minore che non vede da sei anni. «Avevo paura - continua - temevo che fosse stato un errore salire su quel barcone, mi sentivo solo e avevo nostalgia della mia famiglia. Io e mio cugino avevamo programmato di andare in Gran Bretagna. Poi, però più passavano i giorni e più mi sentivo accolto e aiutato. Così ho cominciato a capire che potevo fidarmi, che avrei potuto realizzare i miei sogni qui a Napoli, quando arrivai al Centro Regina Pacis a Quarto. Capii di aver trovato una seconda famiglia con don Gennaro Pagano che ha sempre creduto in me e mi ha aiutato incoraggiandomi e dandomi sostegno».



Quando varcò l'ingresso del centro Regina Pacis era un ragazzo spaventato. «Non sapeva parlare italiano e nemmeno inglese - dichiara, direttore della cittadella dell'inclusione di Quarto - Ma ci capivamo, noi comprendevamo il suo cuore e lui comprendeva il nostro. Si è lasciato aiutare, proteggere, accudire. Ha studiato. Ha conseguito prima il diploma di scuola media e, poi, la qualifica all'istituto alberghiero di Monterusciello. Qualche anno fa è andato in Sardegna e ha firmato il suo primo contratto da chef. Ha lavorato duro e ha meritato ogni piccolo traguardo. Oggi è tornato da noi, vive nella cittadella e fa il volontario. Mi ha detto, padre voglio aiutare gli altri come voi avete aiutato me». Quando ebbe il suo primo contratto in un ristorante a Palau la prima cosa che fece fu di chiamare i genitori per rincuorarli. «Iniziai a capire che potevo farcela», dice il ragazzo. È uno chef affermato oggi Alì e ha deciso di condividere il sogno del Centro Regina Pacis, quello di un ristorante all'interno della cittadella dell'inclusione che sarà chiamato Dal Sud.

Si tratta di un vero e proprio polo di formazione e ristorazione inaugurato il 23 gennaio scorso dal ministro del Lavoro Catalfo e dal presidente della Cei il cardinale Bassetti. «Stiamo muovendo i primi passi per essere operativi a luglio - continua don Gennaro Pagano - Puntando sull'eccellenza dei maestri e dei prodotti, attraverso la formazione professionale in modo di consentir a giovani con svantaggi e disagi sociali, provenienti dal circuito penale o giovani disabili, di formarsi e inserirsi nel mondo del lavoro». Un raggio di sole l'opera del Centro Regina Pacis e della Casa Papa Francesco, nata per l'accoglienza dei ragazzi di Nisida, che ha aperto le sue porte ai giovani immigrati che arrivavano sui barconi, in maniera gratuita e senza aiuti statali. «Ho deciso di restituire - conclude Alì - ed anche insegnare agli altri ragazzi quello che ho imparato qui. Ora sogno di aprire un ristorante tutto mio qui in Italia, crearmi una famiglia e riabbracciare i miei cari in Egitto che non vedo da agosto del 2014».

