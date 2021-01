Allan rasato a zero per l'alopecia del figlio: «Sei il papà migliore del mondo»

Una foto improvvisa sui social che ha incuriosito tutti. Allan, l'ex centrocampista del Napoli oggi all'Everton, si rasa a zero i capelli, esattamente come il figlio Miguel. A spiegare il gesto del brasiliano ci ha pensato su Instagram la compagna Thais: «A nostro figlio è stata diagnosticata una forma di alopecia. Non sapevo se parlarne sui social, non ha nessun problema genetico ma solo estetico. Ringrazio Allan per essere il papà migliore del mondo».

