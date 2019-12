Allattamento al seno, un ddl per raddoppiare le ore di riposo delle neo-mamme

Istituire una Giornata nazionale per la promozione dell'al seno. E raddoppiare, per i primi 6 mesi di vita del bambino, la durata del periodo di riposo della mamma che dovrebbe passare da 2 a 4 ore. Sono questi i duedel senatore del Movimento 5 Stelle Raffaele Mautone, componente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, per promuovere l' allattamento al seno.Dal Parlamento arriva un aiuto per le mamme. Il viceministro Pierpaolo Sileri ha annunciato un emendamento in manovra per un bonus di 400 euro destinato all'acquisto del latte artificiale per le neomamme con patologie che non possono allattare.