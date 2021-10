«Hai esonerato mio marito ispettore-mister? E io ti multo». Sospesa una poliziotta della Stradale

«Hai esonerato mio marito? E io ti stango». Più o meno questa la rappresaglia che avrebbe messo in atto un’assistente capo della Polizia stradale, predisponendo controlli mirati nei confronti del pullman della squadra di calcio dove, fino a qualche settimana prima, il consorte era tesserato come allenatore. E in un’occasione ci sarebbe scappata anche una contravvenzione per violazione del codice della strada.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati