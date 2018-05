Siparietto di Bonolis a «La Caravella» di Amalfi: in sala con la casacca da chef

Domenica 27 Maggio 2018, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 21:11

In posa con la casacca da chef al ristorante stellato La Caravella di Amalfi. Paolo Bonolis, un inguarbile appassionato della cucina gourmet di Antonio Dipino, ha dato vita ieri sera con la sua iimprevedibile esuberanza a un singolare siparietto.Al termine della cena con la moglie Sonia, non si è fatto pregare due volte e ha indossando la divisa da commis consolidando quel rapporto ultraventennale col patron del ristorante al quale è concesso un ulteriore e più significativo scatto ricordo.Bonolis in vacanza da venerdì ad Amalfi con la moglie anche stavolta non ha rinunciato alle escursioni gastronomiche alla Caravella dove è stato ospite per due sere di fila.«Come dice Paolo abbiamo fatto Totò e Peppino con la divisa da chef - commenta il siparietto Antonio Dipino - Ma d'altronde Bonolis, per l'amicizia ventennale che ci lega, è un componente di fatto della brigata di cucina. Lui qui davvero è di casa».La foto che immortala il popolare presentatore con la divisa da chef con tanto di marchio della casa, è avvenuta dopo la batteria di prelibatezza. Tra queste anche una spigola di mare al sale che la moglie Paola ha regalato ai suoi follower, pubblicando su Instagram il video della pulitura del pesce.