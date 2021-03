Amatrice, vince 500 mila euro al Gratta e Vinci: la sua casa era stata distrutta dal terremoto

Si dice che la fortuna sia cieca ma in questo caso ci ha visto benissimo andando a baciare Amatrice, uno dei comuni simbolo del terribile terremoto del 2016. Un cliente della tabaccheria di Stefano Rubei ha vinto 500 mila euro grazie ad un gratta e vinci della serie "Battaglia navale": costo 5 euro. «Ha grattato il biglietto e dopo aver capito di aver vinto, ha chiesto un controllo alla macchina – ha detto il titolare della tabaccheria, Stefano Rubei a Rieti Life – il terminale ha confermato la vincita, non prenotabile in tabaccheria».

APPROFONDIMENTI BEFFA MILIONARIA La coppia vince alla lotteria ma non avrà il premio da 210... FORTUNA AFFAMATA Vince 150.000 dollari alla lotteria grazie a un... sandwich

Il fortunato episodio è successo giovedì 4 marzo.

Dalle notizia che filtrano, l'anonimo vincitore avrebbe avuto la casa distrutta dal devastante sisma del 2016 che ha fatto 299 vittime. La vincita è una sorta di riscossa: «Una bravissima persona del posto, e che sì, ha avuto come tutti qui, problemi a causa del sisma“, ha detto il gestore della tabaccheria».

Ultimo aggiornamento: 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA