Amazon lancia il braccialetto: scosse elettriche contro le cattive abitudine

Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:26

Amazon ha lanciato Pavlok 2 un braccialetto pensato per combattere le cattive abitudini attraverso delle piccole scosse elettriche, secondo quanto riferisce Mirror.Il dispositivo penalizza quei comportamenti che l'utente classifica come malsani, ad esempio mangiare cibi troppo calorici, fumare o mordere le unghie.Il braccialetto ha un pulsante che attiva una leggera scossa elettrica sul polso dell'utente quando esegue ciò che è stato precedentemente classificato come una cattiva abitudine, oltre a emettere un segnale acustico e vibrare.«Pavlok segnala al cervello una sensazione spiacevole quando si sta praticando una cattiva abitudine» ha spiegato il produttore del dispositivo. «É necessario usare un po' di forza per rompere le cattive abitudini», ha affermato Maneesh Sethi, inventore del braccialetto Amazon.Secondo una persona che l'ha provato, il dispositivo «fornisce informazioni e video su come eliminare qualsiasi abitudine stiamo cercando di cambiare». Un altro utente sostiene che, sebbene funzioni, «non curerà un problema per tutta la vita in pochi giorni», così ha consigliato di ricorrere alla propria forza di volontà.