Ambra Angiolini, la showgirl rompe il silenzio sulla fine della relazione con Allegri: «Esiste per tutti il giorno zero: da qui si riparte»

«Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte»: queste, le parole con cui Ambra Angiolini rompe il silenzio commentando i gossip sulla fine della relazione con Mister Allegri. Ad annunciare la rottura è stato il settimanale Chi e, a confermarlo, il Tapiro d'Oro consegnato da Staffelli alla showgirl, che ha generato non poche polemiche. Oggi, però, è la stessa Angiolini ad intervenire sulla questione a Radio Capital, esprimendo parole chiare e dirette: «Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state».

«Si chiama giorno zero - conclude -, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta».

Non sono ancora chiari i motivi della rottura tra l'ex ragazza di Non è la Rai e l'ex calciatore, ma i rumors parlano di un tradimento da parte di Allegri.

Continua, invece, il silenzio da parte dell’allenatore della Juventus che ha deciso, almeno per il momento, di trincerarsi dietro il classico «no comment». La liaison con Ambra Angiolini è giunta al capolinea dopo quattro anni d’amore. Una storia, per cui, l’attrice e conduttrice aveva deciso di trasferirsi a Milano con la figlia diciassettenne Jolanda, avuta dall’ex compagno Francesco Renga.

Nonostante il trasferimento, è subentrata la crisi e, nonostante i tentativi dell’Angiolini di recuperare il rapporto, la storia si è conclusa. Ad un certo punto, Max sarebbe addirittura “scomparso”, restando a Torino ed evitando la sua ormai ex fidanzata.