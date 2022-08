Ambra Angiolini: «Il mio unico fallimento è stato con Francesco Renga, sono caduta in depressione»

Ambra Angiolini scava dentro se stessa e si racconta senza filtri durante una lunga intervista rilasciata sulle pagine della rivista glam Vanty Fair, sulla quale è finita anche in copertina nel numero di agosto. L'attrice ha ripercorso i suoi trent'anni di carriera e gli aspetti della sua vita privata, anche i capitoli più dolorosi. Oggi a 45 anni l'artista romana ammette di non sentire il bisogno di un uomo nella sua vita, affermando che l'amore non sia più un fattore determinante nella sua vita.

L'intervista di Ambra Angiolini

«In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto». Ambra parla anche della rottura con il compagno Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus recentemente è stato avvistato in compagnia di un nuovo flirt. Per la presentatrice la rottura con il tecnico toscano non è stata facile: «Hanno detto che rinasco sempre e mi sembra un concetto positivo, soprattutto per gli altri, per le tante donne che mi seguono. Mi piace essere raccontata come una che sa rinascere dalle sue ceneri, più che altro sentimentali» afferma con orgoglio.

Ambra nonostante i momenti bui e la depressione che ha purtroppo caratterizzato una parte della sua vita, durente l'intervista trova anche un momento per parlare della sua rottura con Francesco Renga: «La verità? Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella sono dovuta risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione».

Rigurdo la sua vita privata Ambra spiega che essere una persona nota purtroppo ti espone costantemente non solo al giudizio degli addetti ai lavoro ma anche delle persone, qualcosa da cui la showgirl vuole proteggere i suoi figli: «Sto attenta che i miei figli non vedano troppi cambi, troppe staffette. Non voglio che debbano portare il peso della gente che parla, soprattutto non voglio che sappiano le cose dai giornali: se c’è qualcuno da presentargli, voglio farlo io. Quando mi beccano una parte di me pensa anche “che bravi”. L’altra si dispera perché dietro il gossip ci sono delle persone. E ho la sensazione che una donna separata che ha una vita sessuale risolta e appassionata sia ancora vista come una cosa scandalosa».

