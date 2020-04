Ambra Vitiello, showgirl, modella e influencer di origini pompeiane, è una delle attrazioni sexy dell'ultimo numero di «For men», la rivista mensile dedicata alle passioni maschili.

La sensuale ex finalista di Miss Italia si racconta in una intervista corredata da un servizio fotografico immaginato per rendere più sopportabili le pene provocate da questo periodo di quarantena forzata.

