Amici 21, Carola crolla davanti a Luigi: «Mi sono innamorata». Poi la ballerina viene eliminata e scoppia la polemica

È finita ieri, tra mille polemiche, l'avventura di Carola Puddu nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Decisivo, nel quinto appuntamento del talent, per lei, lo scontro con Serena e Dario e così la ballerina ha dovuto abbandonare per sempre la scuola. Prima però di lasciare il programma la giovane ragazza si è voluta dichiarare, come mai prima, al cantante Luigi Strangis. E i fan dei #Caroligi sono impazziti.

Amici 21, Carola si dichiara a Luigi

Prima di avere la certezza di dover uscire per sempre dalla scuola la cantante ha atteso l'esito dei voti nella casetta dove è stata raggiunta da Luigi. Con lui Carola, ad Amici 21, ha costruito un legame speciale: i due si erano avvicinati, ma Luigi frenò nelle scorse settimane dichiarando di volere molto bene alla Puddu ma di vederla come amica.

Le parole scritte e dette

Ieri però Carola aveva voglia di vuotare il sacco e tirar fuori da quel bagaglio tutti i suoi sentimenti. Aveva scritto una lettera per il cantante, ma ha voluto dirgli tutto a voce. E così ha fatto:

«Ti voglio tanto bene, vedo che vivi come se fosse sempre l’ultima esibizione che fai. Non hai niente da perdere, per questo mi metti molta tranquillità», le tremava la voce, ma Carola è andata avanti: «Ti voglio tanto bene Luigi, tanto, tanto, tanto. Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto quello che è successo. Ti ho pure scritto una cosa, però te la dico a voce. Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello». le lacrime scendono a fiumi e su twitter il video va in tendenza, ma quello a rimanere più spiazzato è stato sicuramente Luigi, che riesce solo a rispondere al complimento della compagna. «No, non è vero», ci mette un secondo la Puddu a replicare: «Sei stupido», «Si quello si»

L'esito dei giudici fa scoppiare la polemica

Sui social Carola Puddu è schizzata nei trend. I fan hanno apprezzato il coraggio della ballerina di essersi buttata senza freni, esternando le sue emozioni.

Dopo l'emozionante incontro l'esito dei giudici è negativo per Carola Puddu che a questo punto è fuori da Amici, e sui social è montata la protesta. C’è chi poi se l’è presa con Stash ed Emanuele Filiberto perché reputati inadeguati a giudicare i ballerini inoltre i due sarebbero, sempre secondo gli utenti, spesso distratti durante le performance dei danzatori. Nel tourbillon mediatico ci è pure finita Maria De Filippi. Infatti per diversi la conduttrice pare non voglia che vincano gli allievi della prof Celentano a tal punto da spingere avanti in qualche modo i concorrenti degli altri team.

“can i just stay here?

spend the rest of my days here

‘cause you make me feel like

i’ve been looked out the heaven” #caroligi #carolapuddu #Amici21 pic.twitter.com/7FA3b7DY6k — Marti💔 è a pezzi; (@strangisthings_) April 17, 2022

La carriera dopo Amici

Ma intanto per Carola un lavoro prestigioso è già pronto. Maria l’ha messa al corrente che a breve incontrerà Fabrizio Monteverde, il coreografo del balletto di Roma. L’uomo proporrà a Carola il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà a ottobre al teatro Olimpico di Roma.