Amici, Flaza risultata positiva al Covid: «Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine»

Flaza, ex allieva di Amici, è risultata positiva al Covid e sta in isolamento nella sua casa di Fregene. Lo ha annunciato su Instagram rivolgendo un appello ai suoi followers: «Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano». Non è chiaro, comunque, se la ragazza abbia fatto il vaccino nei mesi scorsi.

Il percorso di Flaza ad Amici è stato piuttosto breve. Rrimproverata dai produttori e dalla stessa conduttrice del talent di Canale 5, Maria De Filippi, per la sua scorrettezza in prova e in puntata, è stata poi espulsa dalla scuola. Lorella Cuccarini ha deciso di eliminarla dalla gara, ma Flaza ha puntato il dito contro gli autori accusandoli di averla messa in cattiva luce mandando in onda diversi filmati con errori e ritardi.

Dopo aver abbandonato la trasmissione, la giovane si è sfogata sui social e ha iniziato a promuovere il nuovo singolo "Malefica". «Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così. Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in tv, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero. Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me... Non mi stancherò mai di fare musica».

