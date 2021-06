I fan di Amici ricorderanno Maria Zaffino, la bionda ballerina professionista che illustrava le coreografie agli allievi delle prime edizioni. La danzatrice ha 43 anni e sta per diventare nonna. È stata la stessa ex ballerina di ‘Amici di Maria De Filippi’ a dare l’annuncio sui social mostrando una foto che mostra la figlia Chiara, 20 anni, in dolce attesa.

