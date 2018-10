Amici, la crisi di Roberta Bonanno dopo il talent: «Anni terribili, sono caduta e mi sono fatta male»

Lunedì 1 Ottobre 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 19:46

“E’ stato difficile accettare che la mia carriera non sia decollata, a differenza di quella di tanti altri cantanti lanciati da “”…”, a parlare la cantante, arrivata seconda nel talent di Maria De Filippi nel 2008, l’anno in cui vinse Marco Carta.Il sogno per lei è finito presto: “Lui esplose e io rimasi al palo. I primi tempi pareva che andasse bene anche per me – ha raccontato a “DiPiù” - I concerti, con il cast di Amici, - davanti a decine di migliaia di ragazzi adoranti. Sa che cosa accade a quel punto? Accade che ti convinci che sarà così per sempre, che è fatta, che hai svoltato. Io lo pensavo, anche perché avevo pubblicato due album, ma poi il successo iniziò a scivolare via”.Ammette i suoi errori, che ha pagato: “Ho dato per scontato che sarebbe stato sempre come in quel momento, concerti davanti a migliaia di persone e un album in classifica, e quindi impegnarmi meno di quanto avrei dovuto. E poi mi sono fidata delle persone sbagliate (…) Ne ho pagato le conseguenze: ho vissuto anni terribili ripetendomi senza sosta: "Perché io no? Perché io no?", Sono caduta e mi sono fatta male”I genitori le sono stati vicino e ora le cose vanno meglio: “L'anno scorso un produttore mi ha cercato, mi ha fatto sentire importante e lo scorso giugno è uscito il mio nuovo album, lo e Bonnie: erano dieci anni che non ne pubblicavo uno. È stata una iniezione di adrenalina pura. E poi ho superato il provino e sono stata presa a "Tale e quale show": ho pensato che sarebbe stato il programma perfetto per dimostrare come sono cambiata dai tempi di Amici”.