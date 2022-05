Andrea Bocelli, il grande dolore: è morta la madre Edi Aringhieri

«È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi». Così, lo staff di Andrea Bocelli comunica attraverso i canali social che la madre del cantante è deceduta.

«Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in paradiso. Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e l'intera famiglia Bocelli in questo momento. Per chi volesse rendere omaggio alla memoria di Edi, qualsiasi donazione all'ABF o ad altro ente di beneficenza sarà un fiore – non reciso, ma vivo – per contribuire a celebrare la sua memoria, di cui le siamo grati» si legge ancora nel post.

APPROFONDIMENTI DURE PAROLE Uomini e donne, pioggia di critiche choc per Tina Cipollari:...

Dinamica ed esplosiva, Edi è apparsa in televisione diverse volte, parlando della sua famiglia a partire dal tenore Andrea fino ai nipoti Matteo, Amos e Virginia. Ospite a Domenica In più volte, ha sempre raccontato del talento del figlio Andrea e di quanto, durante i primi tempi, abbia lottato per valorizzare il suo talento.