Il cambiamento di Andrea Del Corso: «Ecco come ho perso 50 chili»

Martedì 9 Luglio 2019, 18:30 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 18:38

Un cambiamento fisico non indifferente per, ex protagonista di “Uomini e donne” e Temptation Island, attualmente fidanzato con Teresa Langella, che nel passato ha perso 50. Dal suo profilo Instagram Andrea ha postato un suo scatto del prima e dopo dieta, scrivendo una lunga didascalia che spiega come ha raggiunto questo traguardo.Tutto è avvenuto nell’arco di due anni: “Quanto può essere POTENTE un CAMBIAMENTO? 💥 Sicuramente la maggior parte delle persone si soffermerà sulla differenza estetica tra le due foto, oppure mettere un like soltanto per degli addominali in vista (ho scelto questa foto senza maglietta, non da me, per richiedere più ATTENZIONE!), ma vi assicuro che NON è una mera questione estetica. Un Cambiamento può avere un vero e proprio impatto sulla Vita delle persone!GIÁ proprio così....sulla VITA intera! Pensateci.. decidere di perdurare una relazione amorosa soltanto per Comodità o mancanza di Palle e continuare a farsi andare bene ciò che più ci irrita, ma che mantiene la situazione stabile, per qualsiasi motivo; decidere ogni giorno di svegliarsi e andare sul POSTO di LAVORO che Odiamo a Morte ma che ci da una stabilità economica ( una stabilità fittizia e non così tanto Sicura come si può pensare); decidere di continuare a Mangiare non curanti di quanto il nostro Corpo stia cambiando non solo fisicamente ma anche a livello energetico, emotivo, ormonale e metabolico.. per Tutta la Vita!”.Un giorno ha preso consapevolezza: “Io un bel giorno dissi BASTA!! 🙅🏼‍♂️ ❌ Basta esser preso in Giro da coetanei, Basta aver Paura di relazionarmi con il sesso opposto, Basta esser troppo insicuro di me stesso, Basta cercare la Felicità nel cibo! Ho trovato tutta la Forza di Volontà che potevo, ho tirato fuori la Disciplina imparata nelle Arti Marziali 💪🏻 e sostenuto Come non mai da mia madre, ho progredito passo dopo passo.. vivendo ogni gradino come un enorme passo verso l’ obbiettivo prefissato!✈”.Il traguardo è stato raggiunto: “Ho perso più di 50kg in modo graduale ed intelligente nell’ arco di 2 anni, a 20 anni ero nella condizione della foto DX, uno dei miei primi servizi fotografici. Non è soltanto un Cambiamento, è la Consapevolezza di poter fare QUALSIASI cosa nella Tua Vit e diventare CHIUNQUE tu voglia!! ❤️💣. Un GRANDE CAMBIAMENTO Ha bisogno di una GRANDE MOTIVAZIONE. Una Grande Morivazione ha bisogno di un GRANDE PERCHÉ! Qual è il Tuo??! ✅🔥”.