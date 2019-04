Andrea Delogu si racconta, dalla dislessia all'amore per Francesco Montanari

Domenica 21 Aprile 2019, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2019 22:27

si racconta a 360 gradi a Domenica In . Ospite di, la 36enne conduttrice ha rivelato parecchi dettagli della sua vita: dall'infanzia passata nella comunità difino all'amore per l'attore, suo attuale marito, passando per ladi cui soffre.La conduttrice ha passato i primi anni di vita adove i genitori, ex tossicodipendenti, si erano conosciuti.ha spiegato: «L'insegnamento dei miei genitori è stato fondamentale. In virtù della loro esperienza, di cui nessuno si dovrebbe vergognare, non si sono limitati a vietarmi certe cose, ma hanno anche saputo sempre spiegarmi bene perché».L'esperienza dell'infanzia a San Patrignano è stata la base per il primo libro di, La collina. A distanza di cinque anni, la conduttrice ha pubblicato un altro libro in cui racconta e spiega la vita di una persona. «Purtroppo, per tanti anni, questa patologia è rimasta sconosciuta e non veniva mai considerata» - spiegaparlando di Dove finiscono le parole, storia semiseria di una persona dislessica - «Io l'ho scoperto solo a 26 anni e ci sono state tante persone che hanno rinunciato al piacere della lettura proprio perché avevano sofferto per essere state giudicate male senza che nessuno realmente sapesse della loro».Si parla poi di, l'attore noto per aver interpretato il Libanese nella serie tv Romanzo Criminale. Dopo alcuni anni di amore, i due sono convolati a nozze nel 2016 e, nel vedere alcune foto, si commuove e spiega: «È una persona semplice, ma è soprattutto un uomo buono».