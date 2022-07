Andrea Delogu, la foto nuda che infiamma il web

Come mamma l'ha fatta, così Andrea Delogu si mostra sui social. Bella, abbronzata, capelli tirati in un chignon e le Maldive alle spalle. Completamente nuda. I fan impazziscono e infiammano il web. La conduttrice del Tim Summer Hits, 40enne, si è presa una vacanza dal lavoro insieme al fidanzato, Luigi Bruno, modello 23enne. Anche lui, non troppo timido, ha postato su Instagram uno scatto nudo.

La foto hot che fa impazzire il web

Lei ci scherza sù e dopo la foto senza vestiti a seguire, sulle storie, ha chiesto ai followers di aiutarla a trovare una frase poetica o una canzone profonda da inserire nella cornice della posa nuda. Senza vergogna, provocante, mai volgare e sempre simpatica. Sarà che la bella rossa è diventata tra i personaggi più amati dall'estate, insieme al suo collega Stefano De Martino, con cui condivide il palco delle hit estive.

La conduttrice ha raccontato sui social di essersi presa una piccola e improvvisa pausa per volare in uno dei posti che sognava visitare: «Ho preso una vacanza all'ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre». Giornate di relax in compagnia del suo amore, con cui fa coppia fissa da circa un anno. Andrea, però, ha reso pubblica la relazione solo un mese fa, sdoganando i tabù sulla differenza di età.