Andre Delogu nominata cavaliere della Repubblica: «L'onore più grande della mia vita»

«L'onore più grande della mia vita. Nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. Sguaino la spada come Lady Oscar e vado a piangere d'emozione. Grazie grazie grazie!». Lo annuncia Andrea Delogu pubblicando sui suoi profili social una foto che la ritrae mentre abbraccia la targa dell'importante onirificenza ricevuta dal presidente della Repubblica.

«L'onore amici miei arriva da questo momento per me EPICO! Porcapaletta!!!», si lascia sfuggire la conduttrice postando su Twitter un altro scatto in cui appare accanto al Capo dello Stato Sergio Mattarella e a Flavio Insinna con cui ha condotto a settembre lo speciale "Tutti a scuola" sul ritorno in classe, andato in onda in diretta da Vò. Conduttrice tv, voce di Radio2, Delogu è reduce dall'esperienza di Ricomincio da Raitre con Stefano Massini. Con Ema Stokholma e Gino Castaldo sarà a Sanremo con Radio2, radio ufficiale del festival, e intervisterà i cantanti che si sono appena esibiti.

