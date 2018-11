Andrea Lorini da ceo di Chiara Ferragni Collection al primo centro di crioterapia a Roma

Mercoledì 7 Novembre 2018, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 19:38

Negli ultimi tre anni è stato il ceo di Chiara Ferragni Collection e chiaraferragni.com; sue le partnership con Evian («In America le vendono a 12 dollari») e Converse («Tutto ha avuto inizio un anno fa e mezzo fa»). Oggi Andrea Lorini, 36 anni, imprenditore e papà da 11 mesi, inizia una nuova avventura. Con un team di soci, tra cui Andrea Iannone, ha aperto a Roma "Cryofit", un centro specializzato nella crioterapia, trattamento amato da Carla Bruni, Daniel Craig, Yoko Ono e Cristiano Ronaldo.«Portare alla luce ciò che funziona nel mondo: Chiara è stata brava a posizionarsi nella moda, a diventare inspirational. In America la conoscono quasi più che in Italia».«Nel 2015 a Los Angeles mentre passeggiavamo per strada la gente inchiodava in macchina per salutarla gridandole: “Chiara we love you”».«Stardust, la sfilata-installazione in Corso Garibaldi allestita a febbraio sulle impalcature di un palazzo in costruzione».«No, avevo lasciato il mio incarico già da mesi. So però per certo che Chiara non è una persona menefreghista e che mai avrebbe voluto lasciare quell’output».«Chiara è percepita come la prima fashion blogger della storia, è un brand internazionale. Dietro a un semplice scatto c'è invece un lavoro spaventoso. In America li chiamano “driver”: chi si dà un obiettivo e fa di tutto per raggiungerlo. Si merita questo successo, che deriva dalla sua costanza e impegno».«"Art Tie", la cravatta per la festa del papà. Era il 2008 a New York e avevo 24 anni: è stata venduta in esclusiva per Saks Fifth Avenue ed è stata ospitata nello show di Oprah Winfrey».«A New York c’è un centro di crioterapia ogni 10 metri, era il momento di averlo qui. E poi Roma è sempre la capitale d'Italia».«Riccardo Sabatini, lo scienziato che spiega il genoma. L’ho conosciuto ad una cena: dopo che si è presentato lui mi sono sentito il nulla totale. Ha una mente pazzesca, incredibile».