Andrea Sannino e Carpisa per promuovere l'amore universale

Febbraio 2020. Carpisa sceglie il momento dell’anno da sempre dedicato all’amore per propagare un messaggio d’amore universale: «Abbracciami in tutte le lingue del mondo». Sulle note della canzone «Abbracciame» del cantautore napoletano Andrea Sannino, avvalendosi della sensibilità artistica di Roxy in the Box, Carpisa lancia una campagna di comunicazione dedicata all’abbraccio come strumento per affievolire l’odio e trasmettere amore e tolleranza, una richiesta universale rivolta al pianeta, un sentimento filantropico che investe tutti, senza limiti, barriere e distinzioni.



In un momento storico come quello che stiamo vivendo, il bisogno d’amore è infatti indubbio. Per rendere più incisiva la campagna di comunicazione legata al progetto, concretizzare e diffondere viralmente questo messaggio, sulle note della canzone di Sannino, Carpisa ha realizzato un flashmob: nelle vie del centro di Milano un gigantesco mappamondo umano interagirà con i passanti e coinvolgerà le persone dispensando abbracci. Il progetto sarà condiviso sui social attraverso l’hashtag #Shareahug.



Dal 31 gennaio al 14 febbraio saranno inoltre distribuite nei negozi Carpisa delle cartoline con la parola «Abbracciami» tradotta in 72 lingue, sulle quali i clienti potranno scrivere i loro messaggi da spedire. I messaggi raggiungeranno così persone che abitano in città e paesi diversi, diventando virali.

Sono inoltre previsti due eventi in store con la presenza di Andrea Sannino e Roxy, il 4 febbraio a Milano nel negozio Carpisa di Corso Vittorio Emanuele e il 13 febbraio a Napoli nel negozio di via Luca Giordano.



«L’abbraccio è il più forte tra tutti i segnali dell’amore perché è il gesto che comunica con più forza la voglia di contatto, il desiderio di lasciar cadere le barriere, è il mezzo per dire a qualcuno che gli vuoi bene. È per questo che ho deciso di dedicare una canzone a quest’azione così semplice ma così importante e quando Carpisa mi ha contattato per coinvolgermi in questo progetto non ho avuto dubbi: la musica può fare molto perché è un linguaggio molto forte, che arriva diretta alle persone ma questa campagna è un passaggio ulteriore perché traduce visivamente e amplifica quello che io volevo comunicare con la mia canzone, rendendo il messaggio d’amore, universale», ha commentato Andrea Sannino.



«Questa campagna di comunicazione nasce con lo scopo di amplificare l’amore, declinandolo in tutte le sue sfaccettature e in un senso più ampio: amore per l’altro, amore per il pianeta in cui viviamo, amore per le diverse culture. Per far sì che questo messaggio non rimanesse circoscritto al 14 febbraio, alla festa degli innamorati, abbiamo scelto l’abbraccio come gesto più ampio e più rappresentativo di tutte queste forme d’amore, come rappresentazione concreta dell’amore universale. Abbracciami in tutte le lingue del mondo non è solo un claim, infatti ancor prima di essere un’operazione di branding è un’operazione di sensibilizzazione sociale, un invito a sceglierti un abbraccio di un paese che non è il tuo, a portarti a casa una cultura diversa. La vetrina dei negozi Carpisa di tutto il mondo si trasforma così diventando il palcoscenico e il megafono senza rumore che amplifica l’abbraccio», ha concluso Roxy in the Box.

