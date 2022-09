Angela Caloisi, l'anello di diamanti scivola nel canale di Venezia: il video della gaffe finisce sui social

Angela Caloisi la Mostra Cinematrogafica di Venezia 2022 se la ricorderà per molto tempo. Non solo perché, come tante altre influencer, ha avuto l'opportunità di sfilare sul prestigioso red carpet, sul quale hanno sfilato in questi giorni star del calibro di Brad Pitt, Harry Styles, Kate Blanchett e Ana de Armas. Ma anche perché è stata protagonista di una disavventura bizzarra. Scendendo dalla nave-taxi che l'ha accompagnata all'evento, ha perso un anello di diamanti, inavvertitamente scivolato nel canale. Un episodio sul quale ha scherzato postando un video su TikTok.

Angela Caloisi, chi è l'influencer

Il video mostra Angela Caloisi arrivare con un bel vestito bianco sul red carpet, ma quando è il momento di scendere dal taxi si ferma a cercare l'anello. Cosa è successo? Con un replay attento si vede l'anello scivolare inavvertitamente dal dito. Quando l'influencer si sporge verso per cercarlo è ormai troppo tardi. Sui social gli utenti ci hanno scherzato su. «La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia», uno dei commenti più apprezzati, pubblicato su Twitter, facendo riferimento alla proposta di matrimonio alla fidanzata Sophie Codegoni, proprio sul carpet di Venezia.

Angela Caloisi è conosciuta dai più per la sua partecipazioni a Uomini e Donne. Nel programma condotto da Maria De Filippi, è stata corteggiatrice di Paolo Crivellin, tronista con cui poi è uscita e che è diventato il suo compagno inseparabile. A Venezia è stata invitata per fare da ambassador di GHD e presenziare alla premiere del film L'immensità.