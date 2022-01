Angelina Jolie, la tenera rivelazione del figlio del suo ex: «Mi manda ancora i regali per Natale»

Il figlio di Billy Bob Thornton, Harry, ha rivelato che la sua ex matrigna Angelina Jolie gli manda ancora regali per Natale ogni anno. I due attori sono stati sposati tra il 2000 e il 2003. Thorthon, all'epoca, era già padre di tre figli: una avuta dal suo primo matrimonio con Melissa Lee Gatlin e due figli, Harry e William, dal suo matrimonio con la modella di Playboy Pietra Dawn Cherniak.

Il matrimonio di Thornton e Jolie è diventato famoso per le eccentriche manifestazioni di affetto della coppia, che includevano l'uso di fiale del sangue dell'altro intorno al collo. «Fino ad oggi, ricevo ancora regali di Natale ogni anno e cose del genere da Angelina», ha detto Harry, ormai 27enne, a Entertainment Tonight. «Non le parlo al telefono tutti i giorni, ma ogni tanto parliamo».

Parlando della sua relazione con Jolie, Harry ha detto: «Era così cool. Ci portava in campeggio ogni settimana e una volta ha noleggiato, tipo, un camper, e siamo partiti in viaggio. Era così divertente per noi quando eravamo più giovani».

Harry sta ora apparendo nello show televisivo statunitense Relatively Famous: Ranch Rules, che segue otto ragazzi famosi mentre scambiano i loro stili di vita glamour con il duro lavoro in un ranch.