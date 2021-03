Angelina Jolie vende all'asta quadro di Churchill per la cifra record di oltre 8 milioni di euro

Un quadro di Sir Winston Churchill, dipinto per essere donato a Franklin Delano Roosevel, che era parte della collezione di Angelina Jolie, è stato venduto per 7 milioni di sterline - pari a circa 8,10 milioni di euro - nel corso di un'asta a Londra. Si tratta di un record perché il prezzo di vendita è quadruplicato rispetto alla stima iniziale, e anche perché finora le opere di Churchill erano state vendute, al massimo, per 1,7 milioni di sterline.

APPROFONDIMENTI HOLLYWOOD Brad Pitt, la nuova fiamma è la super-modella tedesca Nicole... IL CASO Londra, Angelina Jolie mette all’asta il quadro che Churchill... LA RIVELAZIONE “Mr. and Mrs. Smith”, il film diventa una serie Amazon...

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2 — Christie's (@ChristiesInc) March 1, 2021

"La torre della moschea di Koutoubia Mosque" era stata dipinta dal primo ministro britannico a Marrakesh durante la seconda guerra mondiale, nel 1943, mentre era in corso la Conferenza di Casablanca. L'acquirente è rimasto anonimo. Secondo Christie's, si tratta dell'opera "più importante" di Churchill, per la sua provenienza e per il fatto di essere l'unico paesaggio dipinto dal politico durante la guerra. Churchill dipingeva spesso nel tempo libero, come testimonia il suo studio, ancora visitabile nella sua casa museo di Chartwell, nel Kent.

Angelina Joile: vorrei non aver mai iniziato una relazione con Brad Pitt

Angelina Jolie ha collezionato molte opere d'arte, nel periodo in cui era legata a Brad Pitt. Angelina aveva acquistato il quadro di Churchill a New Orleans, nel 2011.

Ultimo aggiornamento: 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA