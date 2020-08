L'anguria «respira» in un supermercato: strani fenomeni paranormali in Russia

In Russia, i clienti di un supermercato hanno filmato un'anguria eccessivamente matura, che per questa sua condizione sembrava che respirasse nel momento in cui veniva toccata dai clienti.

La peculiare scena è stata registrata e pubblicata su Internet e in poco tempo è diventata virale.

«Respira, hai capito? È viva!», si sente dire in russo nella breve registrazione da un uomo mentre mostra l'anguria a un dipendente del supermercato, che a sua volta offre una spiegazione insoddisfacente di quanto accaduto.



