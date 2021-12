Miss Italia, insulti razzisti all'aspirante miss: «Anna Giulia non sei italiana, sei meticcia»

Anna Giulia Fossatelli è intenzionata a presentare denuncia alle forze dell'ordine. La 18enne ternana, in gara alle elezioni di Miss Italia, è stata insultata sui social perché ritenuta, per via della sua carnagione olivastra, gli occhi e i capelli scuri, «non italiana».

A riportare i commenti postati su Instagram da un utente, sotto una delle foto pubblicata dalla ragazza, che non ha alcuna origine straniera, è Il Messaggero. «Anche se hai un cognome italiano, non lo sei italiana, sei una meticcia», «Sei mezza araba», oppure «Iscriviti al concorso del tuo Paese!» alcune delle frasi indirizzate alla giovane.

La giovane ha dichiarato di voler sporgere denuncia: «Non tanto per una questione personale, essendo italiana - spiega -, ma per le ragazze che hanno realmente origini straniere e che per questi fatti possono avere seri problemi. Queste cose devono essere denunciate perché non possono accadere».

La giovane ha ricevuto nelle ultime ore numerosi messaggi di solidarietà, tra cui quello del sindaco di Terni, Leonardo Latini. «La città - ha scritto - si sente orgogliosamente rappresentata da Anna Giulia Fossatelli, alla quale va il mio pieno sostegno per gli insulti ricevuti. Dispiace leggere certi commenti idioti e beceri nei suoi confronti».

Per la senatrice della Lega Valeria Alessandrini, chi insulta la giovane «non merita nessuna considerazione». «Affetto e vicinanza» vengono espressi anche dal Pd di Terni, secondo il quale la stessa è «vittima dell'ignoranza e della grettezza dei soliti leoni da tastiera». Nell'ambito delle selezioni di Miss Italia la diciottenne, che frequenta l'ultimo anno del liceo classico Tacito di Terni, ha conquistato la scorsa settimana la fascia di Miss Sorriso.