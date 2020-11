Anna Marchesini oggi avrebbe compiuto 67 anni. Tutta la sua carriera e le ultime parole in tv

Oggi Anna Marchesini avrebbe compiuto 67 anni. «Quando la nostra vita non ci sarà più, ci sarà la nostra storia». Furono queste le ultime parole in tv, durante un’ospitata a Tv Talk, dell’attrice scomparsa ormai poco più di 4 anni fa, il 30 luglio 2016. La sua ultima apparizione televisiva fu a Tv Talk, su Raitre: nei mesi successivi la sua situazione di salute peggiorò, fino al tragico addio che ci ha privato di una delle artiste più amate degli ultimi decenni.

Nata a Orvieto il 19 novembre del 1953, Anna si laureò alla Sapienza nel 1975 e iniziò a lavorare prima a teatro, poi come doppiatrice nei cartoni animati. È in quegli anni, a cavallo degli anni ’80, che conosce Massimo Lopez e Tullio Solenghi, con cui comporrà il fantastico Trio che dal 1982 al 1994 conquisterà gli italiani: partiti da RadioDue, arriveranno in tv a Domenica In e Fantastico, trasmissioni di punta della Rai degli anni ’80 e ’90, e persino a Sanremo.

Nel 1990 l’apice del successo con la parodia de “I Promessi Sposi”: cinque puntate esilaranti andate in onda su RaiUno, e ancora oggi disponibili su RaiPlay per chi all’epoca se le fosse perse, o per chi era troppo giovane (qui il link) , in cui Anna interpretava Lucia Mondella, ma anche la Perpetua, Agnese, la Bella Figheira, la Monaca di Ponza e tanti altri. L’archivio di personaggi interpretati dalla Marchesini è sconfinato: dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa, dalla Maga Amalia alla Signora Flora.

Una carriera splendida interrotta dalla malattia: da anni soffriva di artrite reumatoide, una malattia autoimmune che colpisce le articolazioni e il sistema immunitario. Gli ultimi anni furono per lei caratterizzati da forte sofferenza: abbiamo ancora negli occhi le ultime ospitate in tv, soprattutto da Fabio Fazio, quando apparve molto magra e dal viso scavato, quasi irriconoscibile. Ci lasciò pochi mesi dopo, nell’estate 2016.

