Anna Safroncik, il papà e la moglie sono riusciti a fuggire da Kiev: «Sono in salvo a casa»

«Mio papà e sua moglie sono in salvo». Dopo giorni e giorni di agonia, Anna Safroncik ha finalmente riabbracciato il padre scappato da Kiev insieme a sua moglie. L'attrice avevo raccontato ai suoi follower di Instagram la situazione drammatica nella sua terra d'origine e la preoccupazione per il padre bloccato lì.

«Finalmente dopo tutti questi giorni in viaggio sono arrivati a casa mia... al sicuro» scrive l'attrice in una stories Instagram. E ringrazia quanti negli ultimi giorni le è stata vicina: «Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra solidarietà amici».