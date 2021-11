Anna Tatangelo, botta e risposta con J-Ax nella prima puntata di All Together Now: «Togli gli occhiali, sei irrispettoso»

Un esordio scoppiettante quello della nuova edizione di All Together Now: botta e risposta diretto tra J-Ax e Anna Tatangelo. Ad innescare l’acceso scambio di opinioni è stato J-Ax che, non essendosi alzato durante l’esibizione della giovane Priscilla Cattaneo, è stato chiamato in causa dalla conduttrice Michelle Hunziker che gli ha chiesto il motivo del suo mancato apprezzamento.

Il rapper Pedar, anch'egli di parere negativo sull’interpretazione di Priscilla, è intervenuto per spiegare le sue motivazioni, non togliendosi gli occhiali da sole che indossava. E' qui che è scattata l'ira funesta della Tatangelo, che ha tuonato: «Tutti noi abbiamo un ruolo qui dentro. In primis dovresti levarti gli occhiali, perché A stiamo al chiuso e B stai parlando con una ragazza che si è esibita. Almeno guardala negli occhi senza occhiali». Pedar, senza fare scenate, ha dato ragione all’artista di Sora, provvedendo a togliersi gli occhiali.

Ma J-Ax non ha gradito l'intervento di Anna e, in maniera diretta, ha detto: «So che non devo mai aprire discussioni con te. Io mi sono sentito dire per una vita perché non mi toglievo il cappello o gli occhiali. Ognuno ha il diritto di indossarli» ha sottolineato il rapper, incassando l’applauso dello studio e del ‘Muro’.

«Il cappello è un conto, l’occhiale no», ha ribattuto la Tatangelo. «Io lo metto sempre l’occhiale in tv, non vuol dire che non rispetto la gente. Nel 2021 un uomo può mettersi gli accessori che vuole» controreplica di J-Az, che ha raccolto un secondo battito di mani.

«Invece è una questione di rispetto, se dai un giudizio senza occhiali sei rispettoso» ha dichiarato Anna, non mollando la presa. Anche J-Ax non ha però voluto far correre e quando la Tatangelo ha provato a salvarsi in corner, dicendo che il collega di giuria «fa un’altra cosa» rispetto a Pedar, lo stesso J-Ax ha ribadito ancor più duramente: «Non è vero, questa cosa mi punge dal vivo. Non è vero che è un’altra cosa». A placare i due giurati è intervenuta Michelle Hunziker riportando la calma e invitando a procedere con la performance successiva.

Nel momento del break pubblicitario è proprio J-Ax a smorzare l'atmosfera, postando una storia su Instagram dove, rivolgendosi al Pedar dice: «Mi dispiace, ti sei trovato contro la Tatangelo. Io ho fatto quello che potevo ma lei ha una potenza di fuoco» dice sorridendo. Sarà finita la querelle?

Anche la Tatangelo replica in una storia Instagram, mentre guarda la puntata (registrata) dal divano di casa, dicendo con tono rassegnato: «Niente ragazzi, io volevo solo dire che quando si esprime un giudizio è meglio farlo senza occhiali da sole» e scoppia a ridere mentre riprende il suo compagno, Livio Cori, e suo figlio Andrea con gli occhiali da sole.