Annalisa Minetti torna a vedere: «Il mio buio sta per finire grazie alla tecnologia»

Belle notizie per Annalisa Minetti, che ha annunciato che presto tornerà a vedere grazie alla tecnologia. Come ha dichiarato in un'intervista al settimanale Grand Hotel, la cantante sta per ricevere uno speciale apparecchio che le permetterà di tornare a percepire tutto quello che la circonda. Due telecamerine saranno i suoi occhi: si tratta di dispositivi che elaborano dati visivi e li trasformano in parole.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati